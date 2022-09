Nika Zorjan o ljubezni, poroki in otrocih

Nika Zorjan ne mara življenja, ki ga vodijo rituali, jo je pa morje prisilo, da se drži svojega protokola. »Najprej si za zajtrk napolnim želodček, da bi lahko počila od ugodja. Vase spravim tudi stvari, ki jih sicer ni na mojem jedilniku, zato raje več treniram, kot da bi se odrekala hrani. Je le preveč dobra. Potem grem na plažo, najraje na kakšno divjo, da lahko odvržem zgornji del kopalk, se zatopim v knjige in reševanje križank ter poležavam na soncu. To je edina priložnost, da se povsem umirim. Vsaj fizično, če sem že miselno vpeta v kakšno navdihujoče motivacijsko čtivo. Vmes grem na hladno pivo, potem spet v morje in nazaj na brisačo,« pove odlična sogovornica, ki ima zelo delovno poletje.

»Uživam v aktivnostih in nastopanje je nekaj, česar ne jemljem kot službo. To ne pomeni, da ob koncu dneva nisem izčrpana, saj je za mano naporen delovnik, ampak odziv ljudi, množice pod odrom, me napolni z najlepšimi čustvi. Preprosto obožujem svoje poslanstvo in vroče mesece, ko se lahko oblečem v čim bolj žive barve, lahkotne kroje in delim veselje do petja z vsemi vami,« nam je o svojem poletju zaupala Nika, ki se je za Poletno Suzy razgovorila o marsikateri temi ter nas nagradila z ekskluzivnim vpogledom v svoje načrte o poroki, otrocih, materinstvu in se dotaknila tudi ljubezni.

