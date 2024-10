Nika Veger in Amalja Poles: Zmago imajo v družini (Suzy)

Nika Veger je s svojo fotografijo zavrženih čevljev zmagala na fotografskem natečaju Evropskega podnebnega pakta v kategoriji podnebnih ukrepov v skupnosti. »Sporočam, da je žirija ocenila, da fotografija naše družinske čistilne akcije in odtisa stopala iz več kot 400 naplavljenih čevljev nosi pomembno sporočilo o boju proti odpadkom, zmanjševanju potrošnje in recikliranju,« je dejala in pohvalila svoje drage. »Hvaležna sem družini za pomoč pri čiščenju obale in ustvarjanju sporočila, Perotu za idejo stopala,« je ganjeno dejala. Ponosna je tudi na hčerko Amaljo, ki je skupaj z Lucijo Nemec Križmanič pod imenom BIBS zmagala na 17. glasbenem festivalu Pionirskega doma. Dekleti sta čudovito, zasanjano skladbo že posneli v studiu, Lucija je pela in igrala kitaro, Amalja bas kitaro in spremljevalni vokal. Za glasbeno mentorico imata Evo Moškon, tako da ne dvomimo, da bomo o njiju še slišali.