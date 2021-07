Neverjetni Primož Roglič: Ljubezen je najmočnejša sila

To se je preprosto moralo zgoditi! Po neštetih spodrsljajih in hudih preizkušnjah, hoji po robu in izzivanju usode, bolečih padcih in borbi s sekundami je Primož Roglič prispel do ultimativnega vrha, ki je namenjen samo najboljšim. Njegova zlata vožnja je bila epska iz več razlogov, saj je zanj stiskala pesti celotna Slovenija. No, ves kolesarski in športni svet mu je privoščil, da se okopa v blišču olimpijskega zlata, kajti ni junaka, ki ne bi našel navdiha v njegovi življenjski zgodbi. Američani bi že zdavnaj posneli hollywoodsko uspešnico, če bi imeli takšnega asa, ki hkrati premore najbolj...