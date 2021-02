Neprepoznavni Boštjan Gorenc - Pižama: Will Smith se lahko skrije!

Pisatelj in priljubljeni stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama je pred dnevi obujal spomine na najstniška leta in med brskanjem po starih fotografijah našel eno, ki ga je pošteno nasmejala, v dobro voljo pa je spravila tudi njegove sledilce in sledilke na instagramu, kjer je Pižama utrinek objavil. »Sveži princ Pešnice s takim poprhom pod nosom, da bi mi ga zavidala celotna poljska skakalna reprezentanca, ne zgolj Adam Malysz. Leta so blagodejno vplivala na moj videz,« se je na račun svojih brčic, ki jih je skrbno negoval kot najstnik, pošalil Pižama. Fotografija je nastala na razstavi kristalov in fosilov v Münchnu, nekdo pa je v komentarjih zapisal, da se lahko pred Pižamo skrije celo Will Smith, ki je imel v seriji Princ z Bel Aira podobne brčice.

