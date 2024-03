Nepremagljivi Denis Avdić: rojen, da premika meje (Suzy)

Povsem na mestu je vprašanje, le česa ne zmore Denis Avdić. Vse, česar se loti, je namreč 'obsojeno' na čisti uspeh. Z vsakim projektom postavi nov mejnik in velja za enega naših najbolj občudovanih medijskih obrazov.

V bogato bero dosežkov je postavil še enega, in sicer je njegova predstava Ićkoti dobila plaketo za najštevilčnejši obisk, kar pomeni, da je skupaj s štirimi prijatelji in mojstri humorja prodal največ vstopnic v preteklem letu. Poleg priznanja so ga nagradili še s slastno torto, ki je sladkosnednežem dobro teknila, čeprav prvi glas Radia1 ni ravno velik ljubitelj pregreh.

Odkar se je spravil v zavidljivo telesno kondicijo, ne pretirava z nabiranjem kalorij. Pod obleko namreč skriva čvrste mišice, rezultat predanosti, odločnosti in dela. Torej vsega, s čimer se je zavihtel na sam vrh slovenske zabavne industrije.