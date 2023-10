Zvezdnica priznala, da je bila negotova po rojstvu dvojčkov (Suzy)

Štiriinpetdesetletna Jennifer Lopez je pred kratkim priznala, da se po rojstvu dvojčkov pred petnajstimi leti ni počutila dobro.

Leta 2008 je namreč rodila Emme in Maxa, ki ju ima s tretjim možem Marcom Anthonyjem. Na dogodku, kjer se je poklonila dolgoletni trenerki Tracy Anderson, je povedala, da jo je močno skrbelo, ali bo sploh še kdaj v takšni telesni pripravljenosti kot pred porodom.

»Tracy mi je pomagala sprejeti sebe v novi 'obliki' in mi pokazala, da bom lahko močnejša kot prej, le da bom drugačna.« Pevka in igralka je priznala, da zadnje čase veliko razmišlja o preteklostih in obdobjih, ko se ni imela najbolj rada, saj se ni vedno sprejemala. Kot dekle, ki je odraščalo v Bronxu, se je namreč zavedala, da jo lahko čaka veliko bolj neglamurozna usoda, vendar je z vztrajnostjo in trdim delom dokazala, kako daleč lahko pride ženska, ki se ne opravičuje za svoje izbire, pač pa uživa življenje.