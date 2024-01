Ne samo kot zdravnik, David Zupančič ljudem pomaga tudi z besedami (Suzy)

Njegova prva knjiga je naletela na velik odziv, zato se je odločil za nadaljevanje.

»Drugo knjigo sem začel pisati kmalu po izdaji prve, ker sem potreboval pavzo od medicinske tematike. Stekla mi je zelo hitro, ker so to zadeve, ki jih že dvanajst let raziskujem in razmišljam o njih,« pove.

Napisana poglavja je sproti dajal v branje očetu, režiserju Matjažu, katerega mnenje zelo ceni. Hitro je dobil tudi odziv.

»V vsakem primeru sem najbolj navdušen nad dejstvom, da sem, odkar sem knjigo napisal, mirnejši kot prej! To, da sem uredil misli in jih podprl s študijami, mi je pomagalo. In resnično se ob naporih in lastnih stiskah večkrat spomnim na koncepte iz knjige in jih uporabim. Če sem uspel na ta način pomagati sebi, res upam, da pomagam še mnogim drugim.«