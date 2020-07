Navihana Tanja Žagar: končno spet nasmejana

Pevka se po boleči izgubi svoje ljubljene mame počasi spet postavlja na noge. Zakopala se je nazaj v delo in združila prijetno s koristnim, saj je pobeg na morje izkoristila še za snemanje spota. Tanja Žagar preprosto ne more brez glasbe, zato tudi na družinskih počitnicah na Jadranu ni manjkalo spevnih melodij. Te so bile tokrat še bolj pompozne, ker so ji pri prepevanju pomagali fantje iz Klape Šufit.



Vrnitev pred mikrofon in kamere ji je na obraz spet narisala njen značilni nasmeh in pogrela njeno razboleno srce. Ampak Tanja ne bi bila Tanja, če si ne bi med delovnim oddihom omislila še obiska okoliških hribov, da se naužije božanskih razgledov. Vmes ji je nekoliko ponagajal veter, ki ji je skoraj dvignil krilce, a si ga je pravi čas pridržala.



Namignila nam je, da jo je skoraj odpihnilo, vendar se je pustila le prepihati. Ognjevita Ljubljančanka se je tako vrnila s polno paro in komaj čaka, da bo lahko nove skladbe predstavila občinstvu.