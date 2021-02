Navihana ne glede na leta

»Šele danes vem, da sem bila lepa.«

Nikoli ni razumela, zakaj so bili ljudje presenečeni, da je v resnici prav preprosto dekle.

Večno elegantnase s ponosom spominja svojih manekenskih dosežkov, a v najstniških letih je bila tudi ona le navihano dekletce.Nedavno je objavila dve svoji fotografiji iz tistega časa in pripomnila: »Pri sedemnajstih in pri sedemdesetih!« Vsi se strinjamo, da je navihana in žareča ne glede na to, koliko let ima, Nina pa nam je pred časom zaupala še, da se v otroštvu ni počutila dobro v svoji koži.»Nikoli nisem bila važna, nečimrna, drugim dekletom nisem zavidala, kvečjemu sem jih občudovala,« je povedala. »Že v otroštvu se nisem imela za lepo, a danes vem, da sem bila.« S svojim videzom je bila takrat tako nezadovoljna, da je večino fotografij iz otroštva razrezala. A lepotni popravki je ne mikajo.»Lani so me klicali z ene izmed lepotnih klinik, da bi preizkusila njihove storitve, botoks in polnila, pa sem ponudbo zavrnila.« Naravno je vendarle najlepše, ona to dokazuje še danes.