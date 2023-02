Navdušeni Franko Bajc: na severu se je zaljubil (FOTO)

FOTO:

Ko se je pred časom potil pod vročim karibskim soncem in si v šovu Exatlon na koncu le priigral zmago, je simpatičnimed trimesečnim bivanjem na drugem koncu sveta kar nekajkrat pomislil na to, kako bi se bilo prijetno ohladiti v kakšni ledeni kopeli. Te sicer redno izvaja, a nedavno je to ledeno doživetje prvič izkusil na Finskem. Rekorder slovenskih resničnostnih šovov je namreč izkoristil nagrado, ki si jo je priigral v šovu, in odpotoval na Laponsko, kjer je doživel nepozabno izkušnjo. Med drugim si je privoščil vožnjo s sanmi, pravo finsko savno, najbolj pa se je veselil ledene kopeli. »O tem sem sanjal, ko smo se potili v Exatlonu. Pazi, kaj si želiš, morda se uresniči,« je bil navdušen Primorec, ki je s posnetkom prijateljem dokazal, da se je potopil čisto do vratu. Simpatični Franko ob tem ni skrival, da ga je ta severna dežela tako zelo navdušila, da se je vanjo kar malce zaljubil.