Navdušena Maja Pinterič: Deklica bo!

Televizijska in radijska voditeljica, spletna vplivnica, glasbenica in igralka Maja Pinterič je že pred tedni sporočila veselo novico, da bosta s partnerjem Gregorjem, s katerim sta nedavno praznovala dve leti ljubezni, zibala.

Prvega otročička se simpatična Maja veseli še toliko bolj, saj sta zaljubljenca lani doživela velik čustven pretres, ko je izgubila otroka. Žareča nosečnica svoje sledilce in prijatelje vsak dan zabava s simpatičnimi vsebinami, ki so povezane tudi z njeno nosečnostjo, zdaj pa je še razkrila, da pod njenim srcem raste deklica. Novico sta bodoča oče in mati izvedela v krogu svojih najdražjih, ki so jima priredili zabavo, na kateri je Maja v nekem trenutku zarezala v torto in po barvi notranjosti v sekundi dojela, katerega spola je otrok.

»Najlepša punčka na svetu,« je pod posnetkom čudovitega presenečenja zapisala bodoča mamica.