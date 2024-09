Nataša in Dino Bešter sta posnela jubilejnih 500 oddaj (Suzy)

Skorajda ni ljubitelja živali oziroma štirinožnih prijateljev, ki ne bi poznali oddaji Štiri tačke. Ta pod taktirko Nataše in Dina Beštra nastaja neverjetnih 28 let in videti je, da zakoncema še ni zmanjkalo idej in navdiha. Nedavno sta simpatična voditeljica in njen življenjski sopotnik, ki se odlično znajde v vlogi snemalca in montažerja, obeležila poseben jubilej, in sicer sta posnela 500. oddajo.

Ob tem ne skrivata ponosa, da doslej ni odpadla niti ena oddaja in da so gledalci prepoznali njuno iskreno ljubezen do malih živali. »Imamo veliko razlogov, da nazdravimo vsem našim prijateljem in ljubiteljem živali, sploh tistim, ki so z nami od začetka. Hvala tudi vsem našim pokroviteljem, ki nam zaupajo in nas podpirajo,« je hvaležna Nataša. Hkrati nam še zaupa, da oddaje s tem ne bo konec, posneli jih bodo še nekaj. »Nato bo napočil čas za pravi pokoj,« doda.