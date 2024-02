Nataša Barbara Gračner v objemu svojih ljubezni (Suzy)

Ko je završalo, da se je izjemna igralka SNG Drame po ločitvi zaljubila v veliko mlajšega kolega Jerneja Gašperina, so imeli zlobni jeziki veliko povedati. A deset let pozneje je Nataša Barbara Gračner še vedno srečna v njegovem objemu.

Član Mestnega gledališča ljubljanskega se zelo dobro razume tudi z njenim sinom Svitom, ki ga ima borštnikova nagrajenka z nekdanjim možem Brankom Šturbejem. Fant bo prvega aprila dopolnil 17 let, vsi trije se radi družijo, kar so nedavno dokazali tudi na Slovenski muski v Stožicah, kjer so se zabavali nad domislicami in nastopi Lada Bizovičarja ter vseh znanih glasbenikov in drugih zabavljačev, ki jih je uspel zbrati na odru.

Svitu igranje ni tuje. Lani je nastopil v kratkem filmu Z avtom, najbolj pa se veseli, da bo luč sveta ugledal film Tartinijev ključ Vincija Voguea Anžlovarja, ki so ga lani snemali v Piranu, videli pa ga bomo tudi v celovečernem filmu Izgubljeni sin, v katerem bo nastopil z Juretom Henigmanom in bratom Timonom Šturbejem.