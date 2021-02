Napoved za februar: Spremembe vodijo v razcvet in razvoj

Februar je mesec intenzivnosti. Ponuja priložnost, da se osredotočite na svoje cilje, zacelite stare srčne rane in ohranite um odprt za novosti in nove poglede. Začenja se obdobje, ko boste lahko projekte konkretno spravili v akcijo. Vstopili smo v obdobje sprememb, pika na i pa bo v aprilu, ko se bo zaključilo in boste dokončali vse, kar ste začeli v letu 2014 ali s čimer ste se ukvarjali lansko jesen.



Po burnem odločanju, ločitvah, tehtanju med dvema osebama, dvema potema sledijo v februarju velike spremembe, povezane s selitvami in revolucionarnimi preobrati, s katerimi se boste srečevali tako na osebni, poslovni kot na globalni ravni.

Raki bodo vaše ogledalo

Pričakujete lahko spremembe, povezane z domom in družino. Lahko pa si boste v tem mesecu samo zastavili načrt, ki ga boste nato speljali novembra.



Ljudje, rojeni v znamenju raka, med 22. junijem in 22. julijem, bodo zdaj za vas kot naravna ogledala. Usmerjali vas bodo pri iskanju smisla življenja, saj boste prek njih prihajali v stik s svojimi bolečimi vsebinami. Prav ta ogledala bodo spodbujala vašo osebno in poslovno rast.



Simbol kočije vas po drugi strani uči, kako združiti mir in dejavnost. Kajti če je preveč miru, postane življenje dolgočasno in neznosno, sama dejavnost brez vidnih rezultatov pa lahko povečuje tesnobo. Prav zato boste zdaj še bolj cenili spremembe, a le dokler bodo prinašale otipljive rezultate.

Edina stalnica v življenju je sprememba

Vodilo tega meseca bo rek 'edina stalnica v življenju je sprememba'. Zapomnite si, da vse tiste, ki se bodo zgodile v vašem življenju zdaj, vodijo v razcvet in razvoj. Vsekakor bo ta mesec prinesel obilo napora, težkih trenutkov in preobratov, ki vam sprva ne bodo po volji, premike pa boste dočakali v obdobju sedmih dni, sedmih mesecev, sedmega meseca – julija ali v sedmih tednih.



Spremembe v širšem smislu bodo vsekakor najprej zajele šolski sistem, način poučevanja (zasajena bodo semena, ki bodo pognala jeseni), področje nepremičnin, zemljišča in vse, kar zadeva družinske odnose.

Rušenje vsega, kar nima zdravih temeljev

Saturnov kvadrat z Uranom je prav tako vrhunec meseca, pa ne le februarja, ampak vsega leta. Imamo tri take poravnave, prva pa se zgodi v sredini tega meseca. Teme, ki jih aktivira, kažejo na spremembe sistema, upor, šokantne informacije in novosti. Konfiguracija Saturn kvadrat Uran lahko sproži tudi skrajne vremenske razmere ter poudari stanje podnebja in okolja, ki nujno potrebuje našo pozornost. Po drugi strani pa prinaša rušenje dosedanje strukture, tako v prenesenem kot dobesednem pomenu – rušenje sistema in vsega, kar nima zdravih temeljev. Lahko nastanejo potresi, nihanja na borzi …

Prisluhnite znamenjem in namigom vesolja

Glavno vlogo pa bo v februarju odigral retrogradni Merkur, ki začenja svojo prvo retrogradno fazo v tem letu. Ta nam sporoča, da bomo morali pri vsem, kar se dogaja, nadaljevati počasi, si vzeti čas in prisluhniti znamenjem in namigom, ki nam jih pošilja vesolje. Če naletite na zamude ali zastoje, vedite, da se je vedno treba kaj naučiti in razumeti višji namen sporočila, čeprav se vam zdi vse brezplodno. Ker bo Merkur v vodnarju, bo največ izzivov z internetom, povezavami, računalniki, elektriko in novodobno tehnologijo. Izpadi, zamude, okvare, prekinjene zveze bodo stalnica tega obdobja.



Tudi Venera, planet vrednot, denarja in ljubezni, bo, v povezavi z revolucionarnim Uranom, ta mesec zelo aktivna. Osredotočeni bomo na odnose in odprejo se lahko stare srčne rane, ki nas delajo občutljive in nekoliko ranljive, zato bo zdaj tudi priložnost, da postavite meje, sprostite zamere, sprejmete stvari, kot so, in odpustite.

Čustva, ki vas lahko ovirajo

Bodite pozorni na svoje misli, navade, čustvena stanja, ki vas lahko ovirajo pri spremembah:



* Jalove misli – nekaj si res močno želite in hrepenite po nečem ali nekom, hkrati pa verjamete, da tega tako ali tako ne morete dobiti.

* Razvrat vseh vrst –​ ne vdajajte se pretirano navadam ali načinom vedenja, ki pijejo vašo energijo, kot so pretirano delo, s katerim bežite pred čim, uživanje hrane, opojnih snovi, alkohola, kajenje, prenajedanje, predajanje seksu brez čustev ...

* Poraz –​ strah pred propadom, nanaša se lahko na denar, zdravje, medsebojne odnose ali druge zunanje situacije.

Ključ do uspeha je drznost

Ključ do uspeha pri spremembah je drznost. Kajti le če si boste zares drznili podpreti tisto, kar cenite in v kar verjamete, boste to tudi skreirali. Enako privlači enako. Vaša naravnanost bo zdaj ključna.



Nekaj v vas bo hrepenelo po novi poti v življenju ali potovanju. Lahko se tudi zgodi, da vam neka pot prav v tem mesecu prinese popoln življenjski preobrat. Zdaj znate prečkati celo svoje meje in vse ločnice, ki ste si jih postavili. To vključuje tako fizične meje doma, mesta in države, kot tudi vse vaše notranje meje misli, čustev, domišljije in izkušenj. Meje se lahko še vedno odpirajo in zapirajo, vse dokler se po 22. februarju Jupiter ne začne odmikati iz tesnega spoja s Saturnom in bodo na novo sprejeti ukrepi veljali več kot nekaj dni. V 'sendviču' med njima bo planet komunikacije, povezovanja in trgovanja Merkur, zato se, kar se ukrepov tiče, pripravite na nadaljnja popolnoma kontradiktorna in z vsako logiko skregana navodila, ki bi lahko zanetila številna nesoglasja in upore širše družbe. Ta dinamika bo najbolj na očeh.

