Najstarejša hči znane pevke se šola na mamini turneji

Blue Ivy Carter, najstarejša hči pevke Beyoncé in raperja Jay-Z-ja, mamo spremlja na razprodani turneji po Evropi, kjer pa je že nekajkrat z njo celo nastopila, tako da se očitno šola kar na poti. Enajstletna deklica je sicer že dosegla kar nekaj mejnikov. Ko je bila stara komaj en dan, je njen očka posnel skladbo Glory, v kateri se je pojavil njen glas, s čimer se je zapisala v Guinnesovo knjigo rekordov kot najmlajša, ki je imela skladbo na lestvici Billboard. Leta 2020 je z mamo posnela skladbo Brown Skin Girl, za video je grammyja dobila tudi Blue Ivy. Zdaj se je izkazala še kot plesalka, saj je na odru ob mami zaplesala skupaj z njenimi plesalci in dokazala, da do potankosti pozna koreografije. Ponosna mama se je z objavo na družabnih omrežjih poklonila deklici, ki je po očetu in mami nedvomno podedovala čut za nastopanje.

Blue Ivy ni edina mamina spremljevalka na turneji, spremljajo jo tudi Jay-Z in dvojčka, ki bosta kmalu praznovala peti rojstni dan.