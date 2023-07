Najboljši pevec med zobozdravniki je Gregor Ravnik (Suzy)

Posebnega ga bojda dela tudi to, da je za tenorista kar precej visok. Še bolj posebno pa je, da je Gregor tudi uspešen zobozdravnik. Da, prav ste prebrali! Še več o njem pa boste izvedeli v spodnjih vrsticah. »Že med študijem sem uspešno krmaril med obema svetovoma, ki sta pozneje prerasla tudi v dve vzporedni karieri. Sem pa tak človek, da več kot imam dela, bolje sem organiziran.« Na Melodijah morja in sonca niste novinec, zato me zanima komentar na letošnjo prireditev, kaj vam je bilo najbolj všeč in kaj nekoliko manj? Res je, na MMS sem nastopil tretjič in očitno stari pregovor, da v...