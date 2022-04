Najboljše potegavščine slavnih (FOTO)

Ashton Kutcher je iz oddaje Punk'D, v kateri je z ekipo sodelavcev izvajal do potankosti izdelane in zapletene potegavščine ter se delal norca iz slavnih, naredil kariero.

Čeprav sam ne sodeluje več pri oddaji, so se tam odvile številne največje prevare, s katerimi je potegnil zvezdnike, kot so Justin Timberlake, Taylor Swift, Kim Kardashian in Beyonce. Poglejmo zvezdnike, ki nadvse radi za nos potegnejo svoje prijatelje.

Emilia Clarke in Sam Claflin Med snemanjem filma Ob tebi sta igralca drug drugemu ves čas povzročala težave. Ko je Emilia izgubila lutko v podobi Daenerys Targaryen, je za šalo rekla, da jo je on ukradel, in ko jo je našla, mu jo je podtaknila v torbo. Da bi ji vrnil, je Sam ukradel vse pohištvo iz njene garderobe ter ga spravil v svojo garderobo, vključno z lepo sobno rastlino. Emilia je pod invalidski voziček, ki ga je uporabljal za snemanje, pritrdila avtomat, ki je spuščal 'prdce', in njegove nogavice napolnila s sesekljanimi ribami. »Mislim, da sem zmagal, ker sem se pretvarjal, da me je to vznemirilo, in ona je verjela,« je povedal Claflin.

One Direction Zayn Malik in Louis Tomlinson sta se pred leti odločila potegniti za nos druge člane skupine, Harryja Stylesa, Nialla Horana in Liama Payna, in sicer s pomočjo 'noseče' producentke, ki je prišla fante pripravit za intervju. Seveda je imela na sebi umeten nosečniški trebuh, potem pa ji je nenadoma odtekla voda in začeli so se popadki. Fantje so bili šokirani, a pripravljeni pomagati, predvsem Harry Styles, ki je menda takoj zavihal rokave in se pomagal producentki udobno namestiti. »Pravzaprav sem pomislil, kako dobra zgodba bo to. 'One direction pomagali pri rojstvu otroka',« je pozneje povedal.

Kit Harington Zvezdnik nadaljevanke Igra prestolov je za prvi april pred petimi leti svoje tedanje dekle Rose Leslie, ki jo je spoznal na snemanju, šokiral z umetno glavo, ki je bila narejena po njegovi podobi in bila videti, kot bi bila odsekana s telesa. Postavil jo je v hladilnik, kjer jo je Rose odkrila na prvoaprilsko jutro, ko je še vsa zaspana iz hladilnika jemala vodo. »Naša družina se prvega aprila rada zafrkava. Njena se ne,« je pozneje povedal. Vseeno mu je odpustila, saj sta se leto za tem poročila. »Vendar mi je povedala, da me bo zapustila, če še kdaj naredim kaj takšnega.«

George Clooney Med najbolj znanimi poredneži je igralec, ki ima za eno najljubših tarč svojega najboljšega prijatelja Brada Pitta. Začelo se je z dvema nalepkama na Bradovem avtomobilu. Na eni je pisalo 'Vozi majhen penis!'. Ljudje so trobili in mahali, Brad pa je mislil, da zato, ker je pač slaven. Druga je imela list marihuane in napis 'Je*beš policaje!' Brad ni ničesar vedel, dokler ga ni ustavil policist. Ko se je George pripravljal na snemanje z Mattom Damonom, mu je ta zaupal, da si želi pred snemanjem izgubiti kak kilogram. George se je dogovoril s kostumografko, ki je vsake toliko časa njegova oblačila zožila za dober centimeter. Matt je bil čisto iz sebe, misleč, da se kljub dieti in telovadbi pravzaprav redi. Potegavščina je trajala mesec dni. Niti Sandra Bullock ni ušla potegavščinam. S Tomom Cruisom sta jo na neki zabavi prepričala, da bodo vsi trije skočili v bazen. George in Tom sta ostala zunaj, medtem ko je Sandra skočila v vodo. »Nosila sem čudovito čipkasto obleko, ki je začela razpadati, ko sem splezala iz bazena,« je povedala.