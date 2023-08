Mojca Fatur in Klemen Slakonja sta najboljša očka in mama (Suzy)

V igralski družini Fatur Slakonja ni nikoli dolgčas. Vsakdo od petih članov poskrbi za dinamiko in nikoli ne veš, kdaj bosta sinova z vprašanji poskrbela za salve smeha ali spravila mamo in očeta v zadrego.

To nas ne preseneča, saj sta Mojca in Klemen znana po smislu za humor, in ker jabolko ne pade daleč od drevesa, je povsem pričakovano, da tudi Lev in Ruj iz rokava stresata duhovite pripombe. Včasih se zdi, da se med njimi odvija neformalna tekma, kdo se bo domislil česa bolj izvirnega, tako sta se roditelja odločila, da se okitita z nazivom najboljših staršev. V roke sta prijela svoji trofeji (oziroma skodelici), na katerih so zapisane njune najbolj spodbudne lastnosti. Njene vrline so pamet, strpnost in ljubezen, njegove pa zabavnost, prisrčnost in skrbnost. Vendar je Mojca ob tem dejala, da se mularija z barvnim zapisom na beli keramiki ne bi strinjala.

Glede na njuno medsebojno povezanost in harmonijo smo prepričani, da dajeta odličen vzor in vzgajata potomce v spoštljive, razmišljujoče in kreativne posameznike.