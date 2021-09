Naj živi ljubezen

Njuna zgodba je ena takšnih, kakršno si vsakdo želi. Bila je namreč ljubezen na prvi pogled in vse do danes, ko praznujeta osmo obletnico večne zvestobe, je harmonija sinonim za zakon Ajde in Davida Urankarja. Brez osladnosti priznata, da nimata le vloge zakoncev in staršev, pač pa sta tudi dobra prijatelja, ki si puščata svobodo in si ne lastita drug drugega. Zato lahko po toliko časa še vedno žarita, kakor da sta se šele spoznala in zatreskala. Otroka jima pričakovano vzameta ogromno časa, a si kljub temu vzameta dragocene trenutke, ki jih preživita v dvoje, da ohranjata tisto pristno iskrico in jo netita v strasten ogenj. Tudi težave rešujeta v dvoje in pri njiju ni tihih minut, kaj šele dni, ko bi zaradi nesoglasja kuhala mulo. Zakonca za zgled, torej.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: