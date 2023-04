Po dolgih petindvajsetih letih je bila naposled spet nagrajena in potrjena kot igralka, čeprav je v zadnjem obdobju niso angažirali v odmevnih dramskih uprizoritvah. Znašla se je po svoje kakor vselej in iz malega zgradila veliko. Dokazala je, da ni nepomembnih vlog, ampak si je treba izboriti svoj prostor. Enako si prizadeva na drugih področjih, saj nas spodbuja, da ne smemo biti tiho in se moramo postaviti zase. »Tako zelo smo povezani in si privoščimo samo najlepše. To pristno ljubezen je lepo občutiti.« Vseskozi nas Zvezdana Mlakar opogumlja, da ni nikoli prepozno za občutke sreče. Niti ...