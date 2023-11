Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Spomnite se na pomembnost prijaznosti do sebe in do drugih. Bodimo spoštljivi do svojih občutkov in do občutkov drugih ter si vzemimo čas zase. Dovolimo si odmik od vsakodnevnega vrveža, saj je to ključno za naše duševno in čustveno počutje. Pomembno je zavedanje, da ni treba padati v skrajnosti. Ne pritiskajte nase ali na druge. Bodite v srcu in delujte iz ljubezni ter razumevanja. Energija vas zdaj vabi, da se poglobite vase, za trenutek izklopite ego in prisluhnete duši. To je čas, ko lahko preverimo, ali še vedno želimo ohraniti v življenju tisto, kar ne resonira več z nami. Obrnite se vase, poglejte na odnose iz svoje duše. Dovolite si čutiti vse, kar se giblje v vas. Dovolite si izraziti bolečino, ki nas obremenjuje, saj je to ključno za celjenje. To je čas, ko si lahko dovolimo biti ranljivi.

Pogovorimo se s svojim notranjim jazom, saj je naše notranje bitje ključ do resničnega samoizražanja in razumevanja. Zadržite se pred hitrimi odločitvami, dajte si čas za premislek in ustvarite prostor zanj, odločitve naj temeljijo na premišljenosti in notranjem ravnovesju. Pogovorite se s seboj in s tistimi, ki so vam blizu. Ta odprti dialog ne le osvobaja, temveč tudi zdravi. Pogovor celi rane in prinaša luč v tiste temne kotičke, kjer so še vedno rane preteklosti. Pomembno je, da se izognemo sodbi in obsojanju. Namesto tega se osredotočimo na ustvarjanje varnega prostora za pogovor, kjer lahko izrazimo čustva in razmišljamo o svojih izkušnjah brez strahu pred obsojanjem.

To je pot do resničnega razumevanja, zdravljenja in notranjega miru. Zaupajmo svojemu notranjemu vodstvu in dovolimo sebi, da se razvijamo. To je pot k boljšemu razumevanju samih sebe in tistih okoli nas. Naj bo pogovor most, ki nas povezuje in prinaša svetlobo v naša življenja.