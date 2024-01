Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ob vstopu v novo leto je čas, da se odprete novemu življenju in neskončnim možnostim, ki vas čakajo. Premaknite se naprej s polno močjo, veseljem in modrostjo ter pustite za seboj vse, kar je že minilo. Postavite si cilje, ustvarite načrt in sledite srcu. Prisluhnite, kaj vam prav zdaj pravi srce? Po čem hrepeni?

Morda se še vedno oklepate stvari, ki bi jih morali že zdavnaj izpustiti. Morda se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja. Izziv so lahko izgovori, ki vam preprečujejo, da bi sledili svojim sanjam; izgovori, da ni pravi čas ali da nimate možnosti. Morda neaktivnost, pomanjkanje jasnosti, razumevanja ali nepriznavanje odgovornosti preprečujejo vaš napredek. Ne iščite krivcev zunaj sebe, saj ste sami kreatorji svojega življenja. Stopite iz cone udobja in bodite drzni. Vsaj enkrat izberite sebe, svoje cilje in srečo. Novo leto je priložnost za svež začetek, za razcvet vašega resničnega jaza. Zato stopite naprej z odločnostjo, zaupajte vase in bodite pripravljeni sprejeti izzive. Vse je mogoče, ko sledimo svojim sanjam. Občutite vsak trenutek in ne hitite. Bodite potrpežljivi, dajte si čas, da začutite pravo pot, preden naredite naslednji korak. Včasih sta moč in modrost v tem počasnejšem tempu in zavestnem čakanju, preden ukrepate. Življenje ima svoj ritem, svoj tok, ki se včasih ne ujema z našimi pričakovanji ali načrti.

Zato je vredno prisluhniti temu ritmu in se odzvati, ko je pravi čas za dejanje. Ko se prepustimo naravnemu toku življenja, lahko odkrijemo odgovore in priložnosti, ki se nam ponujajo, naredimo korake, ki so bolj usklajeni s tem, kar resnično čutimo v srcu. Včasih sta ravno v trenutku premora pred akcijo, v tišini med mislimi in dejanji, modrost in odgovor naših najglobljih želja. Zato si vzemite čas, počakajte in prisluhnite notranjemu glasu, ki vam bo pokazal pravo pot.