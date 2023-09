Mojca Mavec si je sama priskrbela darilo (Suzy)

Skoraj nikoli je ne boste videli slabe volje. Vedno je nasmejana, nalezljivo v akciji in odkrivanju novega. In takšna bo oktobra pričakala novo prelomnico – abrahama.

Trenutno se ga Mojca Mavec ne utegne veseliti, saj ogromno dela. Kmalu jo bomo namreč gledali v novih nadaljevanjih oddaje Čez planke, konec septembra še v oddaji Ratatujci, v kateri bo združila vse, kar se je v tridesetih letih naučila o televiziji, spoznala na potovanjih, druženjih in v kulinariki. V njej bo kuhala in klepetala. »Poskušala sem postaviti nov žanr kuharske oddaje. V ospredju so ljudje, stvari, zaradi katerih sedemo za mizo, kdo smo, kaj jemo. Ideja za to je posledica koronskih časov, ko sem morala pred kamerami sama poprijeti za kuhalnico. To bom počela ob sobotah popoldne,« pravi voditeljica in doda, da je to njeno zadnje kreativno lepo obdobje.

»Par let bi lahko še zaznamovala z delom na televiziji, za po šestdesetem pa imam druge načrte. Ker veliko delam tudi kot vodnica z različnimi agencijami, bi rada delila svoje zgodbe na tak način. Zdi se mi dobro, da greš s položaja, ko si na vrhuncu moči,« sklene.