Mojca Mavec: rojstni dan v Afriki

Tako kot lani se je tudi letos Mojca odpravila na safari v Republiko Južno Afriko, kjer so s skupino občudovali divjino narave, pustili bivolom, da prečkajo cesto, mahali slonom, se na daleč spogledovali s plašnimi žirafami in se naučili pomembnih pravil življenja na safariju.

»Malo hrupa delaj tam, saj narava poskrbi za glasbo,« pravi voditeljica in popotnica. »Nikoli ne beži, beži namreč samo plen, vzemi si čas, saj je na safariju treba veliko čakati.« Prav tako pravi, da moramo tam odpreti vse čute in nas narava zagotovo ne bo razočarala.

Po nekaj mesecih suše so bili tako priča tudi dežju, shladilo se je, da so zakurili v kaminu, v tem času se je uspelo celo potopiti v dobro knjigo in se sprijazniti s tem, da v Afriki pač ne moreš biti sam, ker so tam ljudje vedno vsaj v dvoje. Zato ni prav nič nenavadno, da so jo lepo presenetili s torto za petdeseti rojstni dan. Vse najboljše, Mojca!

Takšne pozornosti abrahamovka ni pričakovala!