CELOSTNA KARMIČNA TERAPEVTKA, HIPNOTERAPEVTKA, MEDIJ

Mojca Debelak: Smo v karmičnih letih človeštva

Odkar so se ji po globoki transformativni izkušnji mamine smrti odstrle tančice nevidnih svetov in okrepile duhovne sposobnosti, pomaga ljudem z različnimi tehnikami, kot so hipnoterapija, medijstvo, djotiš, karmična diagnostika … V času razpadanja družbenih sistemov opozarja na to, da se naš notranji svet preslikava v zunanji kolektivni kaos, zato moramo poskrbeti za svoje preobremenjene adrenalne žleze in se dokončno naučiti ljubiti sebe. Saturn v ribah bo prinesel bolj prizemljeno duhovnost, v tem času pa je pomembno tudi, da si izbiramo srčne guruje, ki živijo, kar predavajo.