Modni radar: Zala Đurić Ribič

Zala Đurić Ribič, pevka. Foto: Mediaspeed

Koketa Na glavo je očala dala,

se s profila pokazala,

blešči oblekica se kratka,

po nožicah je vsa gladka,

laski speti v eleganco,

nalašč za nočno so romanco.

Le trakec, ki ramena skriva,

zavezala ga je naša diva,

s potegom hitro se razveže,

dol spolzi, na tla se uleže,

zato pazljiva mora biti,

da ne razpletejo se niti,

saj goli hrbet že izziva,

koketa naša je igriva,

adute svoje izpostavi,

svobodna je že po naravi.



foto osebni arhiv/Instagram

zala djuric ribic

Vesoljska S planeta mode k nam prihaja,

z vrhunskim stilom nas osvaja.

Belo srajco, petke, hlače,

čez pa plašč svetleče kače,

ki vesoljsko vzdušje čara,

s frizuro ostro nas prevara,

da robotka v njej se skriva,

pač zna punca ta iskriva.



foto Mediaspeed

