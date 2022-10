Modni radar je ujel Bepop, Sebastiana in Boryano (FOTO)

Bepop V plastične plahte so punce zavili in vse atribute njihove skrili. Ruta nekakšen je turban postala, Berberi bi mislili, da neslana je šala. Vrat so odrezali prikupni Tinkari, s cunjo, ki podobna je starinski omari. Alenko pa pahnili v spalno so vrečo, le kdo zakrivil je to stilsko nesrečo?

Bepop.

Sebastian Je pevca postavnega orkan ulovil, pa je kar z dežnim plaščem na oder zavil. Ta ga je ščitil pred vodnimi curki, za vsak še slučaj pred nadležnimi ščurki. A Štajerc le ni neopažen ostal, saj direktor ga cestne je službe prepoznal. V njem našel je drzni modni navdih, da z uniformami novimi naredi prepih.

Sebastian.

Boryana Slovencem neznana tale je ptička, ki ubrano žvrgoli kot balkanska sinička, saj južno od Kolpe se pogosto pojavi, za vsako priložnost v primerni opravi. Škornje do števca si je tokrat nabila, telešček pa v kletko ceneno je skrila. Rotimo prijatelje, naj ji povedo, da je preveč privlačna za to netrendovsko zlo.