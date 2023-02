Modni radar: Ana Klašnja, July Jones in Severina

Ana Klašnja: Eleganca črno-bela tokrat mal' drugače, poeziji na dveh nogah zavidajo krastače. Ravno prav izziva z izrezom čez ledvičke in zalizano pričesko kot žvrgoleče ptičke. A nekaj brž izstopa, na ustih in ročicah, kot kri odtenek drzni, vonj po nageljnovih žbicah. Omamna silhueta ovacije zasluži, in stilski sladokusec z veseljem z njo se druži.

july jones pevka

July Jones: Kot vrela je meduza, ki modni strup natrosi, tatuje na telesu ponosno s sabo nosi. Dragoceni so nakit,zgodbe govorijo, s temi sončnimi očali prav vsi se je bojijo. Ustnice buhteče si s temno uokviri, ob silni tej vročici še mleko se sesiri. Mal' ekstravagance nikoli ne škoduje, vzemite jo za zgled, če želite it' na tuje.

Severina

​Severina: Le kaj bi se zgodilo, če zadrga se razpre, morda bi vse razkrila, da se moškim glava vne. Že tako jim slina teče, ko salonar se postavi, z rdečo tanko peto je čevelj res ta pravi. Kovina vzdolž nožic podaljša jih na videz, če se zdravje tipom sfiži, na noge skoči Fides. Tud' zgornji del pristaja vročici na stopnicah, če želite to postavo, ne smete bit' na picah.