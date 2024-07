Modna dediščina Mance Košir živi naprej (Suzy)

Manca Košir je bila modna diva. Vedno urejena od glave do peta, je na modo gledala kot na način slikovitega in živega izražanja. Da bi to živelo tudi po njenem odhodu, sta se hčerki Tina in Ladeja odločili za dražbo njenih oblačil, čevljev in nakita, vsa zbrana sredstva bodo podarili Slovenskemu društvu Hospic, kjer se je Manca kot ambasadorka vrsto let zavzemala za boljši odnos do starejših, hudo bolnih in umirajočih. »Srčno verjamem, da se ob tem radostno smeje in bi sama storila enako,« pravi Tina. Organizacijo dražbe je prevzela Katjuša Štingl, piarovka Slovenskega društva Hospic, ki je na facebooku odprla stran Mančina omara, v živo pa so jih lahko ljubiteljice mode kupile na dogodku Vintage sejem na Taboru v Ljubljani.

Mančin kotiček v 2nd chance trgovini.

Katjuši Štingl sta na Vintage sejmu pomagala otroka Nik in Gala.

»Neverjetno je, da je še vedno prisotna med nami, nas povezuje in s kakšno hvaležnostjo so ženske sprejele njeno modno dediščino. Njena krila bodo še naprej plapolala po mestnih ulicah in raziskovala svet,« je povedala Katjuša. Doslej so prodali več kot 80 kosov, nekaj parov čevljev je še na voljo v 2nd chance trgovini na Trubarjevi, kjer je Manca kupovala luksuzne znamke iz druge roke in s tem zagovarjala ponovno uporabo.