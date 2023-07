Miti industrije prehranskih dopolnil (Suzy)

Prehranskih dodatkov že zdavnaj ne jemljemo več zgolj za zdravje: z njimi skrbimo za lepe lase, nohte in kožo, poskušamo ohranjati večno mladost ali doseči vitkost. V neurejenih pogojih za prodajo, ki je precej manj regulirana kot prodaja zdravil, nam izdelovalci pogosto obljubljajo čudeže, ki jih njihovi izdelki niso sposobni uresničiti.

Berberin

Zadnje čase se na spletu veliko govori o berberinu, ki naj bi bil naravni nadomestek razvpitega zdravila ozempic, s katerim je hitro in učinkovito shujšala Kim Kardashian. Berberin je alkaloid iz rastlin, kot sta mahonija in češmin, v Aziji ga zdravniki že najmanj 2000 let uporabljajo za zdravljenje driske in drugih prebavnih težav. Nekatere študije res nakazujejo, da bi lahko z berberinom, podobno kot z ozempicom, učinkovito shujšali, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za velike klinične študije, ki bi resnično dokazovale berberinove shujševalne lastnosti.

Melatonin

Dober spanec je ključ do lepote in zdravja, pa vendar je včasih do njega težko priti. Jemanje melatonina poskrbi, da lažje zaspimo. Ta hormon tudi podnevi pretenta telo, ki je po njegovem zaužitju prepričano, da je napočil čas za spanje. Ker ima številne stranske učinke, med njimi anksioznost in spalno apnejo, ga zdravniki odsvetujejo. Namesto prehranskih dodatkov z melatoninom priporočajo spremembe življenjskega sloga, denimo uživanje manj alkohol in redno vadbo.

Kolagen

V telesu kolagen skrbi za delovanje in mladostnost kože, kosti, mišic, kit in vezi. Slaba novica je, da je naravnega kolagena z leti v telesu vedno manj. Nekatere študije kažejo, da kolagen zmanjšuje znake staranja. Vendar gre večinoma za manjše študije, ki jih pogosto financirajo izdelovalci prehranskih dopolnil. Poleg tega določeni izdelki ne morejo biti učinkoviti: kolagen v kremah načeloma ne more prodreti v globlje plasti kože, kjer sicer naravno nastaja.

Vitamin D

Skupaj s kalcijem naj bi vitamin D preprečeval krhkost kosti. Toda večja študija v ZDA je pokazala, da vitamin D ne v kombinaciji s kalcijem ne njega nima nobenega učinka na trdnost oziroma krhkost kosti. Kako je s staranjem kože, kar naj bi vitamin D prav tako preprečeval, študija ne pove, prav tako raziskovalci niso raziskali učinka vitamina D na tvorjenje novih kožnih celic. Znano pa je, da noben prehranski dodatek za zdravje kože ne more nadomestiti pravilnega zdravega prehranjevanja.

