Miša Molk in Elza Budau sta dami brez konkurence

Če bi bilo vprašanje za milijon evrov, koliko rožic je na fotografiji, bi storili usodno napako, če bi pri štetju pozabili na dve največji, Mišo Molk in Elzo Budau.

Legendarni ženski sta pomembno sooblikovali sodobno kulturo in sta si v našem prostoru ustvarili imeni, ob katerih se tudi najbolj nadutim moškim zatresejo hlače. Izjemna voditeljica je dodala, da je avtorica najlepših slovenskih besedil njej nadvse draga, pronicljiva, kritična in duhovita prijateljica.

Gre za osebne karakteristike, ki so značilne za obe. K temu je seveda treba dodati še eleganco in karizmo, brez česar se ne bi zasidrali v naša srca. Zadnje čase se srečujeta le še na prireditvah, bolj redko pa med naključnim sprehodom skozi mesto. A kadar sta skupaj, je to garancija za pogovor in smeh.