Te besede Miše Molk ob slovesu od nacionalke so ganile Slovence

Za dolgoletno voditeljico na nacionalki Mišo Molk, ki velja za prvo damo slovenske televizije, je bil petek zadnji delovni dan v dolgoletni televizijski karieri. Odšla je namreč v pokoj. Seveda ji najbrž ob tem ni bilo lahko, je pa svojim sledilcem zaupala, kako je bilo ob slovesu od nacionalne rtv hiše: »Zvoni, precej…pogosto! Imam kar prijetno glasbo na mobiju, da ni nadležna. Cingljajo sporočila… in, ja.., pozabim, da je moj zadnji uradni službeni dan. Med opravljanjem zoprnih, a nujnih birokratskih opravil se tu in tam zataknem, ker pojma nimam, kako to gre. In se zapletem tudi z ljudmi. Me objemajo, jaz njih, a vseeno moram še odgovoriti na kar precej pošte,« je zapisala Molkova na Facebooku.

In takole nadaljevala izpoved: »In pridem na teve. Vse ostalo pove en prekrasen šopek, čudovito sporočilo in, ja…,,presenečena sem in lepo mi je! Hvala vam, spoštovani kolegice in kolegi oddaje Tarča. Bili ste moji pisarniški sosedi, pa tudi prijatelji. Včasih ste mi tudi posodili lepilo, flomastre, pa slušalke, vedno ste me pa prijazno in vzpodbudno pozdravili. Lepo je bilo bivati z vami in se meniti,«.

