Miran Rudan je srečen, ker jo še ima (Suzy)

Premiera dokumentarnega filma Amen je očarala nabito polno dvorano. Pomemben čustveni pečat je pustila tudi mama Mirana Rudana, s katero imata trdno vez, saj jo še vedno vsaj enkrat tedensko obišče v Domu starejših občanov Krško. Pred kratkim je praznovala 92 let in kljub zavidljivi starosti ohranja bistre misli.

»Ona je najbolj zaslužna za to, da sem danes, kjer sem. Vzgajala me je kot mati samohranilka in hkrati prevzela še vlogo očeta. Privzgojila mi je pomembne vrednote, za kar sem ji neizmerno hvaležen. Njena iskriva narava, predana materinska ljubezen in borbenost me še danes spremljajo in srečen sem, da jo še imam,« je ganjen pevec, ki na ogled ponuja svojo zgodbo.

»Po štiridesetih letih kariere me še vedno vpraša, če bom kje nastopal ta vikend. Boji se za sina, tako kot vsaka pozorna mama. Nikoli nama ni dolgčas, saj se znava kdaj sporeči, a nesoglasja hitro zgladiva. Rada sva skupaj in z užitkom se namesti na voziček, da jo zapeljem po mestu. To so najine urice. Seveda je 'šoping' vselej v igri in njen prepoznavni stavek, da nekaj potrebuje, vendar se trenutno ne more spomniti, kaj, me vselej spravi v dobro voljo,« se razveseli, da ima tako čudovito vzornico.