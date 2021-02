»Marsikdo si želi vedeti, kaj si mislim o tem, kar se dogaja. A to je samo mnenje 80-letnega upokojenca, ki je aktivno življenje preživel v politiki in se od tega ne more posloviti kar čez noč,« na to odgovarja prvi predsednik naše samostojne države. »Mislim, da je ena od pokvarjenosti vladajoče politike prav to, da računa na stiske ljudi in manipulira z njimi.« »Odločitve so v rokah drugih, ti nosijo odgovornost.« In prav o tem sva se pogovarjala dan po februarskem kulturnem prazniku, kar je obarvalo tudi najino razpoloženje. Vam je težko gledati trenutno situacijo v...