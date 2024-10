To so čakali mnogi: Ta slovenski voditelj se je vrnil (Suzy)

Petnajstega oktobra so poslušalci Vala 202 doživeli 'deja vu', z radia jih bo namreč pozdravil znan glas polpretekle zgodovine.

»Nastavite budilke! Nekdo se vrača v jutranji program ...« so na svojem družabnem omrežju objavili dražljivo sporočilo 'dvestodvajevci' ter mu dodali ravno prav zamegljeno fotografijo, da smo lahko na njej zlahka prepoznali enega najbolj priljubljenih radijskih voditeljev – Miho Šaleharja. Novico, da bo Mihi nastopil v vlogi jutranjega (so)voditelja, je pozneje potrdil tudi urednik jutranjega programa Tadej Košmrlj, njegovo vrnitev so duhovito označili kot 'odštevanje do pomladi'. Šalehar, ki je lani »izdal svoje pivske brate in tretjo knjigo Notranji pir«, v kateri piše o težavah z alkoholom, ter jo vmes nadgradil v uspešno gledališko monokomedijo, je sicer ravno te dni napovedal, da se z njo odpravlja na jesensko turnejo. V začetku novembra Mladinska knjiga izdaja še zvočno različico knjižne uspešnice.

Pred Mihijem je zelo pestra jesen. To je dober obet tudi za vse njegove privržence.

Ob tem dogodku bodo 5. novembra v SiTi Teatru pripravili posebno predstavo.