Na veliko se nam dogajajo poletne vročine in večina si privošči težko pričakovan dopust. Par načrtuje ta dva tedna oddiha že vso prvo polovico leta, varčujeta v ta namen in se poskusita uskladiti, kam bi odšla čofotat, da bi bilo primerno starosti otrok in podobno. Takšne scenarije poznamo vsi, kajne? In kaj se po navadi zgodi, ko pridemo na destinacijo? Po pričevanjih mojih strank obstajata dve opciji. Prva je, da se ima par kar v redu teh nekaj dni, četudi sta v vsakodnevnem življenju dokaj odtujena. Poskusita za sabo pustiti vsakodnevno rutino, položnice, tečne sodelavce in nadležne sosede...