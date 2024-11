Melita Dominique, Šepet Srca: Zdravilo je v naših Srcih (Suzy)

»Srca se ne da nadzorovati in manipulirati,« poudarja terapevtka, ki je zasnovala edinstveno tehniko aktivacije Srca in izjemno natančen model notranje poti, ki jo mora posameznik prehoditi, da opravi najkrajšo, a hkrati najdaljšo pot v življenju – iz glave v Srce. Ta model je novost v svetovnem merilu. »Samo s široko odprtim in sočutnim Srcem znamo postaviti jasne meje. Vemo, kaj je prav. Tu se skriva zlati ključ za drugačen svet.« Preden ste stopili na duhovno pot, ste delali na ministrstvu za pravosodje. Kaj vas je poklicalo k spremembi? Temeljna vprašanja – kaj je smisel življenja in čem...