Med špricanjem šole ga je odkrila direktorica castinga (Suzy)

Rodil se je kot drugi od šestih otrok, ima eno sestro in štiri brate, odraščali so v državi New York v ZDA. Med špricanjem šole ga je leta 1978 odkrila direktorica castinga, ki ga je odpeljala na avdicijo. Ker je navdušil, je dobil še kup novih najstniških vlog.

Osemnajstega februarja je Matthew Raymond Dillon dopolnil 60 let.

Preboj je doživel s filmom Odpadniki pod režisersko taktirko Francisa Forda Coppole, počasi začel nastopati tudi na Broadwayu in v devetdesetih letih posnel vrsto hitov: Ne meč'te se stran, Divje strasti in Nori na Mary. Znan je tako po svojih komičnih sposobnostih kot po dramatični igri, na televiziji smo ga gledali v komični nadaljevanki High Desert in znanstvenofantastični Wayward Pines.

Prvi film je posnel pri komaj štirinajstih letih.

V Odpadnikih je med drugim igral s Patrickom Swayzejem, Robom Lowom, Emiliem Estevezom in Tomom Cruisom.

V filmu Ne meč'te se stran je igral rockerja, v katerega se zaljubi lik Bridget Fonda.

Nastopil je v vrsti videospotov, med drugim v Madonninem za Bad Girl, The Pogues so ga izbrali za video Fairytale of New York, za zvočno knjigo Na cesti Jacka Kerouaca pa bil nominiran za grammyja. Kmalu ga bomo lahko gledali kot Marlona Branda v filmu Maria, ki govori o tragičnem življenju Marie Schneider, ki jo poznamo po Zadnjem tangu v Parizu.

Za vlogo v filmu Usodna nesreča je bil nominiran za oskarja in zlati globus.

Videli ste ga tudi v Moderni družini, ko je igral bivšega fanta Claire.