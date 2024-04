Med nami živi več morskih deklic (Suzy)

Biti morska deklica je navdih

Barbara Petek je pred osmimi leti na akademiji za morske deklice na Filipinih (Philippine Mermaid Swimming Academy) postala prva profesionalna morska deklica v Sloveniji. Štajerka, ki deluje pod umetniškim imenom Arabella, si je s tem uresničila sanje, saj jo je kot deklico navdušila Disneyjeva klasika.

»Da sem morska deklica v Sloveniji, mi pomeni, da sem v navdih drugim ljudem, predvsem otrokom, jim približam čarobnost življenja in pokažem, da se sanje lahko uresničijo, če dovolj močno verjamemo vanje,« pravi Arabella, ki pod vodo v gibanju zmore živeti malce manj kot minuto, v mirujočem položaju pa skoraj tri minute.

Večina profesionalnih morskih deklic po svetu poleg nastopanja v svetu zabave sodeluje tudi pri naravovarstvenih projektih, so varuhinje in ambasadorke morja. »Morske deklice smo glas bitij, ki ne premorejo glasu,« pravi Štajerka, ki je na študiju Ekologije z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru svojo povezanost z naravo še poglobila, zato želi kot morska deklica na poseben način ozaveščati ljudi o pomembnosti varovanja narave.

FOTO: facebook

Bolezen ji ni vzela upanja

Kadar jo vprašajo, kaj je po poklicu, 33-letna Karin Heuffel iz Mirna pri Novi Gorici odgovarja: morska deklica. Pred leti je mladenka s pravljičnim imenom Karin La Siren sicer sanjarila o tem, da bi postala detektivka, a je njeno življenje pri šestnajstih letih na glavo postavil prvi napad bolezni, za katero so po treh letih preiskav ugotovili, da je multipla skleroza. Življenje ji je leta ponudilo izziv. Spoznala je Barbaro Petek in odšla na evropsko prvenstvo morskih deklic.

Izjemna plavalka, potapljačica in paraolimpijka je danes kot morska deklica izjemno aktivna, saj prireja rojstnodnevne zabave v bazenu in animacije, igrala je tudi v videospotu, sodelovala je v akciji Očistimo Slovenijo in je ambasadorka čistega morja. »Potapljanje mi daje občutek svobode. Tam spodaj ni težav in motečih mislih, tam si sam s sabo. Uživaš v trenutku svobode,« o užitkih pod vodno gladino pravi Karin, ki poudarja, da pri morskih deklicah ne gre le za lep videz, saj morajo obvladati pravilno tehniko plavanja in dihanja, imeti morajo odprte oči ter biti nasmejane.

FOTO: Metka Skrt

Sirena iz doline reke Kolpe

Le kdo bi si mislil, da pri nas živi celo rečna sirena? Ime ji je Nathuoriel, na kopnem sliši na ime Nataša Zamida. Diplomirana japonologinja, pedagoginja za japonščino, glasbo in petje iz doline Kolpe ima nadvse zanimiv hobi, ki ji dovoljuje, da se tesno povezuje z naravo, o njem pa je sanjarila kot deklica, ko si je šivala obleke z repom in nato z njimi poskušala plavati v vodi. Občudovala je Disneyjevi junakinji Arielo in Pochahontas in bila vedno razpeta med svetom narave in morja.

»Svoje sanje danes uresničujem kot glasbenica sirena z zanimivim imenom, ki sestavljenka iz narave – Nathur, nathuor – ter končnice -iel kot nekakšne vilinske končnice po navdihu iz sveta Gospodarja prstanov,« pojasni umetnica iz Kočevja, ki od leta 2018 deluje v okviru zavoda Arabella, akademije za morske deklice in dečke.

Mehka v glavi, mehka v telesu

Čeprav se je slovenska morska deklica, kot ljubkovalno pravijo 42-letni Primorki Alenki Artnik, s potapljanjem začela ukvarjati razmeroma pozno, in sicer po tridesetem letu starosti, je njen talent zelo kmalu prišel do izraza. Odkar se je začela potapljati na dah, kraljica morskih globin premika meje mogočega in s svojimi neverjetnimi potopi vsakič znova osupne svetovno javnost.

Alenka Artnik FOTO: Dasha Muzykantova

»Občutek breztežnega padanja v globino je magičen. Lahko bi ga primerjala z občutkom, ko si v globoki meditaciji. Ničesar ne čutim, sem mehka v glavi, mehka v telesu,« je nekoč povedala slovenska potapljačica, ki je zadnji rekord dosegla lani poleti na Bahamih, in sicer v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo, ko se je potopila na rekordnih 109 metrov.