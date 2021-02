Me maška(j)rada (FOTO)

Zabavni trenutki so veliko lepši, če jih lahko preživljaš v dvoje. Še toliko bolj vznemirljivo je, če to počneš z osebo, ki jo ljubiš in se lahko na norčavi pustni dan skupaj z njo preleviš v svoje najljubše filmske ali literarne junake. rebeka dremelj in sandi pust pari Našli smo nekaj fotografij znanih slovenskih parov, ki si znajo privoščiti družinsko maškarado in sebi ter drugim zagotoviti zvrhan odmerek smeha. Za vse generacije Najlepša stvar pri maškaradi je, da lahko v njej uživamo ne glede na leta. Zato se je prijetno ozreti za pari, ki niso rosno mladi, a si še vedno dajo duška. Dire...