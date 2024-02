V gledališču, na filmskem platnu in v televizijski seriji Skrito v raju upravičuje zaupanje režiserjev, da si lahko oddahnejo, saj imajo v ekipi igralca, ki se zna prepustiti liku. Je suveren predstavnik novega vala mladih umetnikov, prežet s pogumom in vztrajnostjo. Pri tem odločno podira predsodke in dokazuje, da se za deškim obrazom in izklesanim telesom ne skriva puhla sla po ugajanju in slavi, temveč izoblikovana osebnost z jasnimi cilji in tankočutnim značajem. Ste odličen vzor, ki kaže, da je dobro verjeti vase in si upati stopiti na svojo pot. Verjetno za takšno odločitev potrebujemo ...