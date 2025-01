Marko Mandić: Kaos je dobro začetno stanje (Suzy)

Igralec, ki ves čas premika meje svojega ustvarjanja, je v zasebnem življenju predvsem igriv človek, ki se rad pogovarja, obožuje družino in je vesel, da so vsi skupaj in vsak posebej po svoje ustvarjalni. »Otroci so infuzija sveže energije; če si v njihovi bližini, te oplazi njihova energija, temu ne uideš,« pravi. Od nekdaj ste eden tistih igralcev, ki žonglirajo med kupom projektov, od televizijskega in filmskega sveta do mednarodnih snemanj in predstav ... Ali je to za vas kdaj naporno? Včasih seveda je. Delam, kar me požgečka in v meni vzbudi zanimanje, mora pa se zliti v moj urnik, ki ...