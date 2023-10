Marko in Tina Vozelj slavita polnoletnost zakona (Suzy)

Nekdanji pevec skupine Čuki Marko Vozelj, ki se je leta 2008 podal na samostojno pot, zasebnost sicer ohranja bolj zase, a ob velikih življenjskih obletnicah s svojimi spletnimi prijatelji rad deli družinske utrinke. Oče dveh hčera, Maše in Zale, ki sta poleg žene Tine njegovi največji oboževalki, je nedavno ponosno oznanil, da z najdražjo praznujeta polnoletnost zakona, ob tem pa se pošalil, da sta zavozlana že sladkih osemnajst let. Marko, ki je Tino spoznal pred skoraj tremi desetletji, je nekoč priznal, da se je v trenutku zaljubil v njene oči, saj tako lepih še ni videl. »Pri njej pa me je pritegnilo tudi to, da sem ji od prvega trenutka lahko zaupal,« glasbenik opiše še eno izmed vrlin, s katerimi ga je osvojila ženska njegovega življenja.