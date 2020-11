Manca z Gadi, Natalija z Mladimi korenjaki

V dirndlu se Natalija odlično počuti.

Videospot so Gadi in Manca posneli z zaljubljencema Danajo Plohl in Renejem Lipičem.

Pevkaje v sodelovanju siniz skupine Gadi obeležila svojevrsten jubilej. Z njimi je namreč posnela deseti glasbeni duet in za to okroglo številko, kot je dejala sama, izbrala posebne fante. Skupaj so posneli zabavno pop skladbo z naslovom Tiho, potiho. Ker gre za romantično balado, pod katero sta se podpisala priznana avtorja številnih uspešnicin, pa seveda ne preseneča, da je pesem v hipu osvojila srca poslušalcev.»Skladba je v osnovi klasična zabavna balada s poskočnejšim plesnim ritmom, ki lepo dopolnjuje Mančin dosedanji opus. Hkrati pa se v ritmu tudi nekoliko spogleduje z valčkom, kot smo ga vajeni pri narodno-zabavnih skupinah. V Mančini ekipi smo se hitro strinjali, kdo bi bil najprimernejši za moško protiutež dueta, in k sodelovanju povabili Gade. Menim, da nam je uspelo zajeti najboljše iz obeh svetov,« je prepričan avtor melodije in producent Raay. Manca pa je v preteklosti duete posnela tudi že s Poskočnimi muzikanti,, Kvatropirci, Erosi in drugimi.Za sodelovanje z mladimi glasbeniki, Ansamblom Mladi korenjaki, pa se je odločila pevka. Gre za spevno, energično pesem z naslovom Oktoberfest, ki jo je ustvaril prekaljeni glasbeniks svojo ekipo. Gre za eno tistih skladb, ki gredo zlahka v uho in je primerna za kakšen dober žur. A ker teh letos ni bilo, saj so zaradi koronavirusa prepovedani, si jo bodo številni zagotovo požvižgavali kar med delom ali vožnjo.Pravzaprav se je ideja, da bi Natalija združila moči z nadarjenimi Mladimi korenjaki s Kozjanskega, priznanim narodno-zabavnim ansamblom, ki veliko nastopa tudi v tujini, kjer jih poznajo pod imenom Die Jungen Helden, porodila Domnu Kumru, za aranžma pa je poskrbel njihov trobentač. Seveda so Natalija in Mladi korenjaki za skladbo posneli tudi videospot, za katerega je poskrbelv sodelovanju s produkcijo Bumerang, vanj pa so vključili posnetke z nekaterih tradicionalnih oktoberfestov, ki jih je v preteklih letih po vsej Sloveniji vodila Natalija.Pevka je oblekla tradicionalni dirndl, med snemanjem pa so se vozili v starodobnikih, s čimer so dodatno popestrili dogajanje. Sicer pa Mladi korenjaki, Verbotnova in Kumer niso sodelovali prvič. Moči so združili tudi v priredbi skladbe Tvoja mama, ki sta jo pred sedmimi leti, prav tako oblečena v narodno nošo, v duetu posnela Natalija in Domen, besedilo za uspešnico pa je ustvarila