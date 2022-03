Moje stanovanje že dolgo ni bilo tako čisto. Vprašala sem se, kaj me je pičilo, da sem tako zagnano pomila celo okna. Potem pa me je prešinilo in na ves glas sem se zasmejala. Seveda! Ta teden sem v svojo mešanico cvetnih esenc dodala lesniko, ki je namenjena občutkom nečistosti. Namen je bil sicer čiščenje vzorcev, povezanih z družinskimi čustvi, ampak cvetna esenca lesnike deluje na vseh ravneh. Cvetne esence me vedno znova presenetijo, čeprav delam z njimi že več kot petnajst let. V tem času sem se že navadila vedno istih vprašanj o tem, kaj sploh so, kaj z njimi početi in ali res delujejo...