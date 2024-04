Mama pevke Raiven razkrila zanimivost o hčerki (Suzy)

Še ena naveza med mamo in hčerjo nas je prelisičila, da smo sprva mislili, da pred nami stojita sestri. Sara in Špela Briški Cirman sta odličen tandem na različnih področjih. Glasba, lepota, moda in ljubezen do živali ju še bolj povezujejo. Pevka Raiven je hvaležna, da ima takšno podporo v ženski, ki jo je opogumila za zasledovanje otroških sanj. Mama je namreč zakladnica uporabnih idej, in medtem ko nekateri starši objokujejo odločitve svojih otrok, je ona deležna podpore. Ne ravno za vsako izzivalno odločitev, a tudi na poslikavo telesa so se privadili.

Lepota na kvadrat družine Briški Cirman. FOTO: osebni arhiv/Instagram

»Vedno sem ji zaupala, imava odprto komunikacijo, in čeprav mi ni bilo vse všeč, sem je trudila razumeti hčerin smisel za estetiko. Znala nas je prepričati, da smo še bili potem še mi doma bolj drzni zaradi nje,« pove Špela, ki komaj čaka, da bo njena hči zapela na velikem evrovizijskem odru.