Mama in hči uživata skupaj na odru

Legendarna Elda Viler že desetletja poje največje uspešnice, brez katerih ne mine noben koncert ali praznovanje. Zato je bilo mnogim žal, ko je že pred časom zaradi razočaranja, ker so ji odvzeli status svobodne umetnice, nehala peti. A je bil klic glasbe na srečo močnejši, zato se je vrnila na odre.

Ljubezen do glasbe pa je po Eldi in njenem možu podedovala tudi hči Ana Dežman, ki se je posvetila operi. Mama in hči radi zapojeta skupaj. »Kamorkoli pride, jo ljudje naravnost obožujejo in ji na koncertih namenjajo stoječe ovacije,« pove Ana, ki uživa v nastopih z mamo. Velikokrat ju vabijo, naj kot gostji presenečenja popestrita razne obletnice in praznovanja, ker pa bo Elda čez manj kot dve leti praznovala 80. rojstni dan in 65 let kariere, si ji njena hči želi pripraviti veliko koncertno praznovanje.

A nastopov ne manjka ne eni ne drugi, saj bo velika diva v nedeljo stala na odru Cankarjevega doma kot posebna gostja na koncertu ob 30. obletnici Tanje Zajc Zupan.