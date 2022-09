Maja Gal Štromar: Še vedno živiva ločeno življenje!

Vsestranska umetnica Maja Gal Štromar preživlja lepe ustvarjalne in zasebne čase. Je tik pred premiero nove monokomedije Absurdanija, d. o. o, ki bo 17. septembra v Medvodah. Zanjo je napisala besedilo, na oder pa se vrača tudi kot igralka.

Gre za družbeno angažirano monokomedijo, v kateri se predstavijo tri karikature današnjega časa: Antígena – epidemiologinja po sili razmer, Alenka – slovenska vplivnica in Bogomila Branislava Ropotova – kandidatka za predsednico države. V resnici gre za sodobno pelin komedijo z močnim sporočilom. Kljub vsemu pa si je Maja to poletje vzela nekaj časa tudi za oddih z možem Mitjo, s katerim sta praznovala drugo obletnico poroke. Čeprav še naprej živita vsak na svojem naslovu, on v Novem mestu, ona v Ljubljani, je njuna ljubezen bolj cvetoča in sijoča kot kadarkoli prej. Dajeta si veliko svobode in prostora, pravi Maja: »Čutim, da se najina ljubezen ukoreninja. Razmišljava in sanjariva o skupni selitvi v prihodnosti, a za zdaj to ostaja še skrivnost.«