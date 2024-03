Magnifico: »Otroški smeh je moja najlepša melodija, čeprav je za zdaj več joka« (Suzy)

Na začetku najstniških let mu je oče kupil instrument, brez ambicije, da bo njegov prvorojenec uspešen glasbenik. »Ni mi dejal, 'sine, vidim blazen talent v tebi', ampak sva šla po čevlje, domov pa se vrnila s kitaro. V resnici jo je nabavil, da bi z njo šarmiral mamo, saj je znal prijeti dva cela akorda. Nikoli nisem izrazil želje po muziciranju, zato je lepotica s strunami kakšni dve leti stala v kotu. Dokler nisem dobil dovolj motivacije, da sem jo prijel v roke. Po mamini strani so bili muzikalni in bratranec iz Bele krajine je imel dvomanualne orgle z ritmi. Poskusil sem se mu pridružiti...