Luka žogo zamenjal za harmoniko (Suzy)

Fehtarji so si, še preden so minuli vikend navduševali obiskovalce največjega športnega dogodka pri nas, v dolini pod Poncami v Planici nadeli irharice in se s harmoniko, kitaro in drugimi inštrumenti podali čez lužo. V Dallasu so se namreč srečali z našim košarkarskim asom Luko Dončićem.

Blaž Jenkole, Matic Plevel, Domen Kovač in Samo Kališnik, ki so se na naši glasbeni sceni že dodobra zasidrali v srca številnih poslušalk in poslušalcev s priredbami znanih hitov, napolnili Kongresni trg v prestolnici in Gospodarsko razstavišče, kjer so konec lanskega leta pripravili Schatzi Parti, da številnih apres ski zabav niti ne omenjamo, so znova poskrbeli za veliko presenečenje.

Glasno so navijali na četrti tekmi lige NBA v Dallasu. Foto: Žan Zajc

Luka je odložil žogo in vzel v roke harmoniko. Foto: Žan Zajc

Drugi konec tedna v marcu so poleteli proti ZDA, naravnost v Dallas, in si v tamkajšnji dvorani American Arirlines Center ogledali košarkarsko tekmo Mavericksov, za katere igra naš najboljši strelec v ligi NBA Luka Dončić. »Bili smo tako zelo ponosni, da smo tam in da je na igrišču tudi naš Luka, da tega nismo mogli skriti,« so ganjeni Fehtarji zapisali ob fotografiji s tribune.

Najlepše je prišlo na vrsto po tekmi, saj so se z Dončićem osebno srečali in vsi oblekli njegov dres s številko 77, ki jim ga je podaril. A ni ostalo samo pri tem. Luka je ob srečanju žogo odložil in v roke vzel harmoniko ter s pomočjo Blaža raztegnil njen meh. In kaj so mu zapeli? »Mi imamo Zetorja, kaj imajo pa v Ameriki? Imajo Luko Dončiča …« je odmevalo v zakulisju velikega športnega centra. Tam so za uspešnico Zetor posneli nekaj kadrov, ki jih bodo skupaj z Luko vključili v videospot.

Dončić je očitno velik ljubitelj Fehtarjev, saj njihove skladbe pogosto deli na svojih družabnih omrežjih. Tudi zato so ocenili, da je čas, da ga obiščejo in navijajo zanj v živo in tako pokažejo vsem čez lužo, kako zelo smo Slovenci ponosni nanj. V ZDA so se jim pridružili še Lara Tošić, voditeljica Radia 1, ter dva člana ansambla Saša Avsenika in sicer Luka Sešek in Aleš Jurman. Vsi so prijetno združili s koristnim, žal jim je bilo le, da so se morali prehitro vrniti nazaj v domovino, saj je tako Fehtarje kot ansambel Saša Avsenika čakal spektakel v Planici. Zlasti slednji so v Planici nepogrešljivi, ker vedno v živo zaigrajo refren Avsenikove polke Planica, planica, snežena kraljica vsakič, ko letalci preletijo 235 metrsko znamko.

V ZDA so odleteli z instanbulskega letališča. Foto: Žan Zajc

Samo Kališnik in Blaž Jenkole sta se težko ločila od svojih inštrumentov. Foto: Žan Zajc

Kljub omejenemu času so si čez lužo ogledali tudi nekaj znamenitosti Dallasa, poskusili so njihovo hrano, obiskali znamenite lokale in se za en dan spremenili v kavboje. »Luka, hvala za vse, dokazal si, da si fant na mestu. Rečemo lahko le – kapo dol,« so veseli, da jim je podvig uspel, to srečanje pa jim bo zagotovo ostalo v najlepšem spominu vse življenje.